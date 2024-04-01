اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2024 12:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع طفل صدمته سيارة بالشرقية

الإثنين، 01 أبريل 2024 11:06 ص
مصرع طفل صدمته سيارة بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية ـ فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى طفل مصرعه؛ إثر تعرضه لحادث صدمته سيارة بناحية كوبري المرور بقرية شرقية مباشر بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الإبراهيمية المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الإبراهيمية المركزي بوصول الطفل "ياسين علاء" 3 أعوام، مقيم بقرية شرقية مباشر بمركز الإبراهيمية، جثة هامدة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث صدمته سيارة بناحية كوبري المرور بالقرية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

 







الشرقية

حادث

جثة طفل

شرقية

اخبار مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة