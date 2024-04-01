اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بمحافظة بورسعيد

الإثنين، 01 أبريل 2024 02:10 م
مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بمحافظة بورسعيد إسعاف أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب شخصان آخران مجهولا الهوية، اليوم الاثنين، في حادث تصادم بمحافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى الزهور المركزي، شخصين مجهولي الهوية في العشرينات من عمرهما، ورضا السيد البدوى - 50 سنة، جثة هامدة، وتم وضعها في مشرحة مستشفى الزهور.

كما استقبلت مشرحة مستشفى النصر، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، عمر شريف أحمد - 22 سنة، جثة هامدة.

تم وضع الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.







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