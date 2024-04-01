مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بمحافظة بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب شخصان آخران مجهولا الهوية، اليوم الاثنين، في حادث تصادم بمحافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى الزهور المركزي، شخصين مجهولي الهوية في العشرينات من عمرهما، ورضا السيد البدوى - 50 سنة، جثة هامدة، وتم وضعها في مشرحة مستشفى الزهور.

كما استقبلت مشرحة مستشفى النصر، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، عمر شريف أحمد - 22 سنة، جثة هامدة.

تم وضع الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.