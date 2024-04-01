مصرع امرأة وإصابة طفل إثر سوء الأحوال الجوية جنوبى بولندا

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لقت امرأه مصرعها، فيما أصيب طفل بجروح من جراء سوء الأحوال الجوية، حيث أدت الرياح القوية التي ضربت جنوبي بولندا إلى الإطاحة بالأشجار.



وقال متحدث باسم خدمة الإطفاء في البلاد -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين- إن الضحية (التي تبلغ من العمر 23 عاما) لقت مصرعها عندما سقطت شجرة على سيارتها في بلدة زاكوباني جنوبي البلاد عتد سفح جبال تاترا.



وأضاف المتحدث أنه تم التمكن من إنعاش طفل (يبلغ من العمر عامين) ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد أن ضربته شجرة سقطت عليه بسبب الرياح في نفس البلدة.



كانت السلطات المحلية قد أصدرت تحذيرات من هبوب رياح خطرة تبلغ سرعتها ما لا يقل عن 100 كيلو متر في الساعة، وأغلقت المسارات الجبلية في متنزه تاترا الوطني.