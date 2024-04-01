مشهد بديع.. "قمر رمضان" فى تربيعه الأخير اليوم بسماء مصر

كتب ـ محمود راغب

يشرق القمر في طور التربيع الأخير لشهر رمضان المبارك بسماء مصر والوطن العربي بعد منتصف الليل اليوم الإثنين 01 أبريل 2024 وسيكون مشاهداً لبقية الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه بعد ذلك سيصل القمر لحظة التربيع الأخير الساعة 06:14 ص بتوقيت مكة (03:14 ص بتوقيت جرينتش) ويكون أكمل ثلاث أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر وسيكون من أجمل المناظر رصد القمر عالياً في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صباح الثلاثاء.

تعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم وهو الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة الظاهرية بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس إستعدادا لوصوله لمنزلة الاقتران لشهر شوال.