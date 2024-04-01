مركز المناخ: يمكن ارتداء الملابس الصيفية الوسط يوميا نهارا وجاكت خريفي ليلا

كتبت أسماء نصار

‫ قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح، إنه يمكن ارتداء الملابس الصيفية الوسط يوميًا في فترات النهار خاصة من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساءًا مع ارتداء جاكت شتوي متوسط أو جاكيت خريفي حال التواجد ليلًا خارج المنزل لساعات الليل خاصة المتأخرة وساعات الفجر والصباح الباكر، مشيرًا الى أن هناك ضغط صيفي مُبكر والطقس سيستقر على الأجواء الدافئة والحارة.



وأضاف فهيم، أن الحرارة استقرت على غير المعتاد بمعدلات حرارة حول الـ 30 – 35 °م خلال هذه الأيام ومتوقع ان تستمر إلى مدد طويلة قد تصل إلى ما بين اسبوعين لشهر قد تؤدي فى نهاية المطاف إلى استمرار درجات الحرارة المرتفعة حاليًا حتى دخول الأجواء الصيفية الحقيقية .

وأوضح فهيم، أنه من الممكن أن نشهد مناوشات ومحاولات يائسة للتمسك بالشتاء لكن الضغط الصيفي المُبكر سيؤدي إلى ضعف هذه المحاولات وكذلك ندرتها خلال الفترات المتبقية من الأجواء الشتوية حيث تكون التراجعات طفيفة وضعيفة حال حدوثها ولا تستمر لأيام طويلة.

وتابع فهيم، أن هناك نشاط واضح للرياح طوال أيام الأسبوع لتكون سرعة الرياح بين 30 – 40 كم / ساعة بعد منتصف النهار مع تشكل الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق .