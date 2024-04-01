اليوم السابع
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الإثنين، 01 أبريل 2024 04:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ قنا يستعرض تطبيق منظومة الضرائب العقارية الإلكترونى

الإثنين، 01 أبريل 2024 03:50 م
محافظ قنا يستعرض تطبيق منظومة الضرائب العقارية الإلكترونى جانب من الاجتماع
قنا صابر سعيد

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استعرض اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عددا من الضوابط المالية وآلية تسجيل الإقرارات وتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني كأحد مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وذلك خلال استقباله نصر سيد مصطفى، وكيل الوزارة لمنطقة الضرائب العقارية بقنا، حيث تم التأكيد على التعاون المستمر بين محافظة قنا ومصلحة الضرائب العقارية، في عدد من الموضوعات الخاصة بالمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد.

وقال وكيل وزارة الضرائب العقارية، أن القطاع نجح فى تطوير منظومة العمل الإداري والقضاء على كافة المعوقات التي تعترض العمل فنيا وماليا و إداريا، والعمل على إنشاء منظومة بيانات حديثة تهدف إلى مواكبة التحديث والتطوير، لإعطاء المعلومات عن الضريبة العقارية بسهوله ويسر.

وأشار وكيل الوزارة، إلي زيادة الوعي الضريبي لدى المأموريات والممولين المتعاملين معها لمد جسور الثقة بينهما مما ينعكس بآثار إيجابية لصالح العمل وزيادة الالتزام الطوعي للممولين، من خلال عقد دورات توعية عن الضريبة العقارية.







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