محافظ سوهاج يشهد فعاليات ختام الدورة الرمضانية بنادي سوهاج الرياضى

سوهاج عمرو خلف

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، فعاليات ختام الدورة الرمضانية بنادي سوهاج الرياضي ، بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والمهندس محمد علي ربيع رئيس نادي سوهاج الرياضي، والنائب محمد لبيب، والنائب أحمد عواجة أعضاء مجلس النواب، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، ومحمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة المصري، ومحمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي ،وكان نهائي الدورة فى كرة القدم الخماسي لمرحلتي البراعم، ومفتوح السن، واختتمت الفعاليات بقيام المحافظ بتكريم الفرق الفائزة، ومنحهم الجوائز والكؤوس.

وهنأ المحافظ الفرق الفائزة، معربا عن سعادته بالحضور والمستوى التنظيمي المتميز للدورة، مشيدا بما شاهده من طفرة على مستوى الإنشاءات والملاعب بنادي سوهاج الرياضي، ومن جانبه قام رئيس نادي سوهاج الرياضي بإهداء درع النادي للسيد المحافظ تقديرا لدعمه الدائم لجميع الأنشطة الرياضية بمحافظة سوهاج.