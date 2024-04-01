اليوم السابع
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توزيع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى سوهاج

الإثنين، 01 أبريل 2024 11:03 ص
توزيع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى سوهاج التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمحافظة سوهاج، عن توزيع 6000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك ضمن قوافل مبادرة "أبواب الخير"، والتى أطلقها صندوق تحيا مصر بهدف توفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم.

ومن جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية،  أنه الآن تم التوزيع بقرى روافع العيساوية والحريزات الشرقية والحريزات الغربية مركز المنشاة، وقرى العيساوية وجزيرة محروس وحي الكوثر مركز اخميم، وقرى السكساكه والحسنة والجباب والرياينه مركز طما.

وأوضح أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وأشاد بصندوق تحيا مصر والذى يتعاون جميع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية ولتحسين الأحوال المعيشية وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن مصري.

 







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