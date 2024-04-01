محافظ بورسعيد ينعى 3 طلاب وسيدة توفوا فى حادث دهس سيارة

بورسعيد - محمد عزام

نعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سيدة و3 طلاب بجامعة بورسعيد توفوا، اليوم الاثنين، إثر حادث أليم في نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد.

ويتقدم محافظ بورسعيد بخالص العزاء والمواساة إلى أبناء بورسعيد وأسر المتوفين وأصدقائهم وزملائهم، داعيا لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرهم وأصدقائهم وزملائهم الصبر والسلوان.

وتوفي محمد عبد الله الشامي، الذي تعرض لإصابة خطيرة، في الحادث الذي توفي فيه الطالبين محمد خميس وعمر شريف، ورضا السيد البدوي وتبلغ من العمر 50 عاما.

وكانت سيارة طائشة دهست 3 طلاب بجامعة بورسعيد وسيدة، وذلك خلال سيرها بسرعة كبيرة أمام كلية العلوم بشارع 23 ديسمبر بنطاق حي الزهور في محافظة بورسعيد، ونقلت سيارة الإسعاف مصابين وجثتين في بداية الحادث.

واستقبل مستشفى الزهور المركزي، محمد خميس، محمد الشامي، ورضا السيد البدوى، جثث هامدة، وتم وضعهم في مشرحه مستشفى الزهور.

كما استقبلت مشرحة مستشفى النصر، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، عمر شريف أحمد - 22 سنه، جثة هامدة.

تم وضع الجثث تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



