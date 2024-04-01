ارتفاع ضحايا حادث التصادم في بورسعيد لـ 4 وفيات

بورسعيد - محمد عزام

توفي محمد عبد الله الشامي، الذي تعرض لإصابة خطيرة، في الحادث الذي توفي فيه الطالبان محمد خميس وعمر شريف، ورضا السيد البدوي ويبلغ من العمر 50 عاما.

وكانت سيارة طائشة دهست 3 طلاب بكلية التربية وسيدة، وذلك خلال سيرها بسرعة كبيرة أمام كلية العلوم بشارع 23 ديسمبر بنطاق حي الزهور في محافظة بورسعيد، ونقلت سيارة الإسعاف مصابين وجثتين في بداية الحادث.

واستقبل مستشفى الزهور المركزي، محمد خميس، محمد الشامي، ورضا السيد البدوى، جثث هامدة، وتم وضعهم في مشرحه مستشفى الزهور.

كما استقبلت مشرحة مستشفى النصر، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، عمر شريف أحمد - 22 سنة، جثة هامدة.

تم وضع الجثث تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



