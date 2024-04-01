كيف ارتفعت إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 54% حتى فبراير 2024؟

كتب مدحت عادل

أظهر الموقف المالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي 2023-2024 وحتى 29 فبراير 2024؛ تحقيق الهيئة إجمالي إيرادات بلغت 5,3 مليار جنيه، بمعدل زيادة قدره 54%، مقارنةً بالعام المالي السابق حتى فبراير 2023 الذي حققت خلاله الهيئة إيراداتٍ إجمالية بقيمة 3,45 مليار جنيه.

وتشير البيانات إلى أن الهيئة حققت حتى فبراير 24 صافي أرباح بقيمة 3,74 مليار جنيه بزيادة قدرها 57% عن أرباح فبراير 23 البالغة 2,38 مليار جنيه، وعزت بيانات الهيئة هذه النتائج إلى تنامي إيرادات المشروعات والتعاقدات الجديدة بالمناطق الصناعية بشكل غير مسبوق إلى جانب إيرادات الموانئ التابعة للهيئة، ما يمثل نجاحًا لجهود الهيئة في جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة باستراتيجية الهيئة.

ووافقت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على عددٍ من المشروعات أبرزها مشروع شركة أوروجلو القابضة وDNM للملابس بمنطقة القنطرة غرب الصناعية والذي ينقسم إلى شقين، الأول مشروع مصنع لملابس الجينز على مساحة 62 ألف متر مربع وتكلفة استثمارية 40 مليون دولار، ويستهدف إنتاج 7.2 مليون قطعة جينز، ومخطط تصدير 70% من الإنتاج للخارج، وتخصيص 30% من الإنتاج للسوق المحلي، ويتميز المشروع باعتماده على مواد خام من الأقمشة يجري إنتاجها محليًّا بمصنع الشركة القائم في محافظة دمياط، ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 2750 فرصة عمل، أما القسم الآخر من المشروع فهو مجمع صناعي على مساحة 400 ألف متر مربع لإنتاج الغزل والنسيج والملابس والمراتب والمفروشات، ويجري إعداد الدراسات اللازمة له.