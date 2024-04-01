اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2024 11:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

غارات إسرائيلية جديدة على محافظة درعا جنوبى سوريا

الإثنين، 01 أبريل 2024 10:59 م
غارات إسرائيلية جديدة على محافظة درعا جنوبى سوريا قصف- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الإثنين، عن وقوع غارات إسرائيلية على محافظة درعا جنوبي سوريا.

من ناحية أخرى، أعلن مصدر عسكري سوري مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في العدوان الإسرائيلي بالصواريخ الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق في وقت سابق اليوم الإثنين.


ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله إن القوات الإسرائيلية شنت عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله، ويجري العمل على انتشال جثامين القتلى وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض.







غارات إسرائيلية على سوريا

سوريا

درعا

قصف القنصلية الايرانية

القنصلية الايرانية في سوريا

قصف اسرائيلي على سوريا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة