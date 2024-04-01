اليوم السابع
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الإثنين، 01 أبريل 2024 07:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سوريا: قتلى وجرحى جراء العدوان الإسرائيلى على مبنى القنصلية الإيرانية

الإثنين، 01 أبريل 2024 06:23 م
سوريا: قتلى وجرحى جراء العدوان الإسرائيلى على مبنى القنصلية الإيرانية سوريا
أ ش أ

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أعلن مصدر عسكري سوري مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في العدوان الإسرائيلي بالصواريخ الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق في وقت سابق اليوم الإثنين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله إن القوات الإسرائيلية شنت عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله، ويجري العمل على انتشال جثامين القتلى وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض.







سوريا

العدوان الإسرائيلي على سوريا

دمشق

القنصلية الإيرانية بدمشق




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