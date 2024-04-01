زوجة حسن الصباح تحاول قتله وتفشل.. اضطراب ما بعد صدمة وفاة ابنها فى الحشاشين

كتبت مروة محمود الياس

مسلسل الحشاشين أحد أبرز وأهم مسلسلات رمضان 2024، والذي يتناول تفصيلا قصة حسن الصباح رئيس طائفة الحشاشين، تلك الطائفة المرعبة التي قادها الصباح بمنتهى المكر والدهاء والخبث مسيطرا عليهم بفكرة الجنة ومفاتيحها.

خلال علاقة حسن الصباح بزوجته دنيا زاد، كما تسردها لنا أحداث المسلسل، فإن العلاقة قد انهارت بعدما قتل الصباح ابنه الحسين أمام عيني أمه فى واحد من أهم مشاهد المسلسل، وبعدها ظهرت الأم فى أكثر من مشهد حزينة وتواجه الصباح بعيوبه، وفى مشهد مؤخرا حاولت قتله بوضع السم فى الطعام فى محاولة فاشلة منها لأخذ ثأر ابنها من زوجها، بين هذا وذاك تأثرت كثيرا دنيا زاد بوفاة ابنها أمام عينيها وهو ما يعد فى الطب النفسي تجسيدا لاضطرابات ما بعد الصدمة التى تحل بالإنسان بعد وفاة أحد أحبائه والمقربين.

اضطراب ما بعد الصدمة، وفقا لتقرير نشر في موقع sudden ،هو اضطراب معقد قد يستمر لفترة طويلة نتيجة التعرض لفجيعه، يعانون بعد مرور الحادث أو الوفاة بحالة من صعوبة التخطي لهذا الحدث فى حياتهم وصعوبة العيش بشكل طبيعي يشعرون خلالها بالعجز وقلة الحيلة والرغبة في العزلة، وقد يصلون حد الأفكار المدمرة للذات والسلوكيات المتهورة للغاية مثلما فعلت دنيا زاد زوجة حسن الصباح.

وتظهر بعض الأعراض على من يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة فى شكل:

صعوبة بالغة فى أداء المهام اليومية البسيطة جدا فلا يستطيعون القيام من مكانهم على سبيل المثال

العزلة والرغبة الدائمة في الانعزال والوحدة وصعوبة التعامل مع المواقف الاجتماعية.

الشعور باللامبالاه وعدم الاهتمام وعدم الرغبة في الحياة.

قد يعانون من أنواع مضطربة من التفكير، مثل رغبتهم فى التواجد مع الشخص الذى مات وكان غاليا لديهم، أو رغبة فى رؤيته فى الحال.

أفكار اكتئابية حادة تصيبهم

أفكار انتحارية حادة تصيبهم

القلق الحاد والرهاب الشديد والمخاوف الدائمة يشعرون بها على الدوام

قد يشعر البعض منهم أيضا بحالة من الغضب الشديد ونوبات الغضب المفاجئة

تأنيب الضمير والشعور بالمسؤولية تجاه الشخص الذي توفى ويشعرون أنهم السبب في موته

اضطرابات نوم حادة وأرق شديد وكوابيس مستمرة وكثيرة.

الشعور بانعدام الأمان التام وعدم القدرة على التعامل مع مواقف الحياة اليومية العادية جدا.