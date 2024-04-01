روسيا تؤكد التزامها بالعمل مع الهند لمكافحة خطر الإرهاب

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أكد السفير الروسى لدى الهند دينيس أليبوف، التزام بلاده بالعمل مع الهند من أجل مكافحة خطر الإرهاب بطريقة حاسمة.



وقال السفير الروسي، فى تدوينة على منصة "إكس" ("تويتر" سابقًا): "إن السفارة الروسية لدى الهند ما زالت تتلقى رسائل عزاء من شخصيات هندية بارزة، تعرب فيها عن تعاطفها مع عائلات ضحايا الهجوم الإرهابى الوحشى الذى وقع فى إحدى ضواحى موسكو يوم 22 مارس الجاري، ونحن نعرب عن تقديرنا لشعب الهند ولبيانات التأييد القوية لروسيا التى أصدرها رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى وزعماء أحزاب سياسية ووزراء ومسئولون كبار وناشطون للإعراب عن رفضهم وإدانتهم للإرهاب بكافة أشكاله".



وأضاف السفير الروسى لدى الهند: "إن روسيا ملتزمة بالعمل مع الهند ودول أخرى بصورة ثنائية ومتعددة الأطراف من أجل مكافحة خطر الإرهاب".



تجدر الإشارة إلى أن مسئولين روس كانوا قد أعلنوا، فى وقت سابق، اعتقال 11 شخصًا فى روسيا للاشتباه فى صلتهم بمرتكبى الهجوم الذى شنه مسلحون على قاعة حفلات موسيقية فى إحدى ضواحى موسكو، مما أسفر عن مصرع 144 شخصًا، ومن جانبه، أعلن جهاز أمن الدولة فى طاجيكستان، أمس السبت، اعتقال 9 أشخاص للاشتباه فى صلتهم بمرتكبى هذا الهجوم.