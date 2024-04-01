رئيس جامعة المنصورة ومحافظ الدقهلية يشهدان ختام برنامج تأهيل الأطباء

الدقهلية شريف الديب

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم فعاليات ختام البرنامج التدريبى لرفع كفاءة وتأهيل الأطباء لتولى المناصب القيادية والإدارية بالمستشفيات والادارات الصحية خلال الفترة من 16 مارس ويستمر حتى 1 إبريل 2024 وتم تكريم المدربين المشاركين فى الدورة من اعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والمتدربين من الأطباء والمنسقين للدورة.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، على أن مشاركة الجامعة فى برنامج المحافظة التدريبى لتأهيل الكوادر الطبية تأتى من مُنطلق إيمان الجامعة بدورها المنوط بتطوير المنظومة الصحية والاهتمام بصحة المواطن، والمساهمة فى إعداد كوادر قيادية شابة قادرة على تحمل المسئولية، لقيادة المنظومة الصحية بالدقهلية، لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لمواكبة توجه الجمهورية الجديدة، وأولوية الاهتمام بصحة المواطن، وتماشيا مع استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد رئيس جامعة المنصورة، بالتعاون الوثيق بين الجامعة والمحافظة فى كافة المجالات وعلى رأسها المجال الطبى، والذى يعكس مدى التكامل والتنسيق بين الجانبين، لتظل دائما المنصورة عاصمة الطب فى مصر، مشيرًا إلى وضع كافة إمكانات الجامعة المتاحة فى دعم برامج التدريب المختلفة التى تواكب التطورات الحديثة والتحول الرقمى للخدمات الطبية فى سبيل الارتقاء بالمنظومة الطبية، وتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين. مشيرا إلى أن القدرة على الإدارة واتخاذ القرار تأتى من خلال التدريب والتأهيل من خلال دورات تدريبية متخصصة تعمل على اكتشاف المواهب القيادية وتنمية القدرات الإبداعية والابتكار فى الإدارة.

وقدم الشكر والتقدير لقيادات وعلماء جامعة المنصورة وأعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بالمشاركة فى البرنامج التدريبى، ومنسقى الدورة على نجاح الدورة التدريبية.

ومن جانبه وجه الدكتور أيمن مختار " الشكر والتقدير لرئيس جامعة المنصورة ولأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على المشاركة فى هذا البرنامج التدريبى الذى يعد الأول من نوعه لتأهيل الاطباء للقيادة.

وأكد " المحافظ " على أن جامعة المنصورة جامعة عريقة لا تبخل على أحد بعلمها وخدماتها وهذا ما نعاهدها عليها دوما من أجل خدمة أبناء الدقهلية، وهناك تعاون مثمر مع جميع أجهزة الدولة لتقديم كافة الخدمات فى جميع القطاعات الخدمية.

كما أكد " مختار" على أن الخير الذى سيجنى ثماره من هذه الدورة سيعود على شعب الدقهلية، من خلال ضمان تقديم رعاية صحية ذات جودة عالية لجميع المرضى والمترديين على المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية، لأن إدارة المستشفى المتميزة والصحيحة هى التى ستؤدى إلى نجاح الخدمة الطبية.

وأوضح المحافظ، أن الهدف من هذا البرنامج التدريبى هو رفع كفاءة الأطباء وانتقاء افضل الاطباء المتميزين لتولى المناصب القيادية والإدارية بجميع المستشفيات والادارات الصحية بالدقهلية للنهوض بالمنظومة الطبية لخدمة المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

الجديد بالذكر أن البرنامج التدريبى تضمن تدريب 192 طبيب من وزارة الصحة من تخصصات "الطب البشرى، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعى"، قام بالتدريب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، من مختلف التخصصات بكليات "الطب البشرى - الطب البيطرى - التربية - الحقوق - التجارة - التربية النوعية"، ويتضمن خمس برامج تدريبية وهى "التخطيط الإستراتيجى - الحوكمة - الادارة المالية واللوائح المنظمة للعمل بالمستشفيات - الميكنة والتحول الرقمى - مقايس الجودة والتأهيل نحو تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل".