رئيس النيابة الإدارية يشهد ختام دورة "دور النيابة الإدارية في النظام القضائي"

كتب: محمد أبو ضيف - عبد الله محمود

شهد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأستاذة الدكتورة رشا أبو الغيط عميد كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم، فعَّاليات ختام الدورة التدريبية حول " دور النيابة الإدارية في النظام القضائي المصري"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، لطلبة كلية القانون بالأكاديمية.

استهلت فعَّاليات الختام بكلمة المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالمستشار حافظ عباس وبالأستاذة الدكتورة رشا أبو الغيط، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومدى استجابة الطلاب للمحاضرات التي تم القائها عليهم والتي تنوعت ما بين التعريف بالنيابة الإدارية ودورها فى مكافحة الفساد، وكيفية تنمية وبناء قدراتهم وملكاتهم القانونية، وتوعيتهم بخطورة الجرائم الالكترونية ودور النيابة الإدارية في مكافحتها، مع اختتام برنامج الدورة بعمل محاكاة لإجراءات التحقيق أمام النيابة الإدارية.

ومن جانبها، تقدمت عميد كلية القانون بالأكاديمية، بخالص الشكر لرئيس هيئة النيابة الإدارية، ولمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية؛ لعقد هذه الدورة التدريبية في إطار البروتوكول الموقع بين النيابة الإدارية والأكاديمية، مؤكدة تطلعها لمزيد من التعاون المثمر والبناء بين الأكاديمية كمؤسسة علمية وتعليمية مرموقة، والنيابة الإدارية بوصفها إحدى الهيئات القضائية العريقة في منظومة العدالة المصرية.

وفى كلمته، رحب رئيس الهيئة، بالدكتورة رشا أبو الغيط، وأعرب عن أهمية التواصل بين جهات وهيئات القضاء وبين دارسي القانون؛ لربط العلوم النظرية بالتطبيق العملي لدى مؤسسات منظومة العدالة المصرية، كما حَثَّ سيادته الحضور من الطالبات والطلبة على ضرورة التميز في دراستهم للقانون؛ حتى يكملوا مسيرة الأجيال السابقة في كافة المجالات ذات الصلة التي تساهم بدورها في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.

واشتملت الدورة التدريبية التي عقدت بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر على مدار يومي ٣١ / ٣ /٢٠٢٤ ، ١ /٤ /٢٠٢٤، بمشاركة 45 طالب وطالبة من دارسي القانون بكلية القانون بالأكاديمية على عددٍ من المحاضرات جاءت كالتالي:

"التعريف بالنيابة الإدارية ومنظومة العدالة المصرية"، والتي تناولها المستشار/ محمد سمير - مدير مركز الإعلام والرصد.

"قيادة التغيير وبناء القدرات"، والتي تناولتها المستشارة نورهان مراد.

"التوعية بالجرائم الإلكترونية"، والتي تناولها المستشار محمود حمدي وحدة التحول الرقمي.

"محاكاة عن إجراءات التحقيق" والتي تناولتها المستشارة الدكتورة شيماء الحديدي.

وأعقب ذلك جولة تفقدية لمبنى رئاسة الهيئة، التقى فيها الوفد بعددٍ من السادة المستشارين بالإدارات المركزية والوحدات المتخصصة، حيث استمعوا خلالها لطبيعة عمل تلك الإدارات والوحدات.

وفي الختام تفضل رئيس الهيئة، بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للطالبات والطلاب المشاركين، وذلك تحت رعاية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وفي إطار بروتوكول التعاون المُبرم بين النيابة الإدارية والأكاديمية.



المستشار حافظ عباس والدكتورة رشا أبو الغيط