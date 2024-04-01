اليوم السابع
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حكاية عم مصطفى وزوجته في تصليح الأجهزة الكهربائية داخل بيتهم البسيط.. فيديو

الإثنين، 01 أبريل 2024 06:00 م
حكاية عم مصطفى وزوجته في تصليح الأجهزة الكهربائية داخل بيتهم البسيط.. فيديو العم مصطفى وزوجته
قنا صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع زوجين يعملان في تصليح الأجهزة الكهربائية منذ 25 عاما داخل منزلهما بقنا، وقال مصطفى غرباوي، إن قصة تصليح الأجهزة جاءت مبكرا وذلك من خلال عمله في أحد الشركات وتصليح الأجهزة، وبعد الخروج على المعاش بدأ في تصليح الأجهزة الكهربائية.

وأوضح غرباوي، أنه يستطيع تصليح الأجهزة الكهربائية مثل الغسالات والثلاجات والمراوح والتكيف الصحراوي وكذلك كهربة السيارات.

وأشار مصطفي غرباوي، إلي زوجته فوزية تعلمت الصنعة من خلال النظر إليه ومساعدته في تجميع قطع الغيار وشراء مستلزمات الصيانة.

 







قصة زوج وزوجته بقنا

تصليح الأجهزة الكهربائية

مركز قفط

محافظة قنا

اخبار قنا




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