حبس صاحب مكتبة لاتجاره بالألعاب النارية فى بنها.. ضبط بحوزته 730 ألف عبوة

القليوبية إبراهيم سالم

أمرت جهات التحقيق بقسم ثان بنها بمحافظة القليوبية، بحبس صاحب مكتبه لاتهامه بالاتجار في الألعاب النارية، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة منها، كما أمرت بالتحفظ على الكميات المضبوطة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط صاحب مكتبة بالاتجار في الألعاب النارية دائرة قسم ثان بنها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها، بقيام صاحب مكتبة - كائنة بدائرة القسم بالاتجار فى الألعاب النارية بدون ترخيص متخذاً من المكتبة المشار إليها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب مصطفي الديب معاون أول قسم ثان بنها، تم ضبط المتهم وبحوزته "730 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام"، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 4 ملايين جنيه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات.