اليوم السابع
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جامعة سوهاج تقيم الخيمة الرمضانية وتقدم 1500 وجبة فى حفل إفطار جماعى.. صور

الإثنين، 01 أبريل 2024 11:16 ص
جامعة سوهاج تقيم الخيمة الرمضانية وتقدم 1500 وجبة فى حفل إفطار جماعى.. صور الخمية الرمضانية بجامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أقامت جامعة سوهاج، الخيمة الرمضانية بالمستشفى الجامعي بمقرها القديم، ونظمت حفل إفطار جماعي لتقديم 1500 وجبة على المرضى والمرافقين المغتربين لهم، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن إدارة الجامعة تواصل تنفيذ دورها الخدمي والمجتمعي خلال الشهر الفضيل، حيث تقيم الخيمة الرمضانية وتقدم وجبات الإفطار للعاملين والمرضي والمترددين على المستشفى الجامعي، وتحرص على توفير كافة التسهيلات والدعم اللازم لاستمرار توزيع الوجبات وزيادة عددها لتغطية احتياجات المستشفى الجامعي.

وقدم النعماني، خالص شكره لجميع الجمعيات المشاركة فى هذا العمل الخيري، والذى يهدف فى المقام الأول التخفيف عن المرضى وذويهم من خلال التقرب منهم واحتوائهم، وتوطيد أواصل المحبة والمودة بين منسوبي المستشفى والنزلاء وإدارة الجامعة، إلى جانب اضفاء روح البهجة والسرور فى نفوسهم ونشر الأجواء الرمضانية الشعائر الروحانية المباركة.

يذكر أن حفل الإفطار كان بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، والمتطوعين من الجمعيات الخيرية المشاركة فى الخيمة.

الخمية الرمضانية بجامعة سوهاج
الخمية الرمضانية بجامعة سوهاج

 

تقديم الوجبات_1
تقديم الوجبات

 

طلاب من اجل مصر بالخيمة
طلاب من اجل مصر بالخيمة

 

عملية الإعداد والتجهيز
عملية الإعداد والتجهيز

 

عملية الإفطار
عملية الإفطار

 







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