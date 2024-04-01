اليوم السابع
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بنسبة تنفيذ 95 %..

تعرف على وحدة صحة الأسرة بـ"كوم العرب" فى سوهاج ضمن حياة كريمة.. صور

الإثنين، 01 أبريل 2024 10:00 ص
تعرف على وحدة صحة الأسرة بـ"كوم العرب" فى سوهاج ضمن حياة كريمة.. صور وحدة طب الأسرة بقرية كوم العرب
سوهاج ــ محمود مقبول

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محافظة سوهاج واحدة من المحافظات المصرية التى حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية فى مختلف القطاع بشكل عام وفى قطاع الصحة بشكل خاص، وهذا الأمر أصبح واضحا من خلال بناء وإعادة تاهيل العديد من المستشفيات المركزية والعامة على مستوى المحافظة بالإضافة إلى مراكز طب الأسرة والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف والقوافل الطبية المتخصصة التى يتم تنفيذها بالمجان.

واستكمالا لجهود الدولة المصرية فى تطوير القطاع الصحى من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين جاء إنشاء وحدة صحة الأسرة بقرية "كوم العرب"، أحد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بمركز طما والتى سوف تعمل بنظام التامين الصحى الشامل واليوم السابع يقدم للقارئ أهم المعلومات حول المبنى والخدمات التى يقدمها:

1 – اسم المشروع وحدة صحة الأسرة بقرية "كوم العرب".
2 – المشروع أحد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"
3 - تم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة بها بنسبة 95%.
4 – تخدم الوحدة أهالى قرية الحديقة والقرى التابعة
5 – الوحدة سوف تعمل وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل الجديد.
6 - سوف تقدم الوحدة خدماتها الطبية المتنوعة للمواطنين: -
-  خدمات " مكتب الصحة، التطعيمات.
-  متابعة حمل، عيادة طب الأسرة.
-  خدمة الطوارئ والاستقبال.
-  عيادات الأسنان، تنظيم أسرة.
-  يوجد صيدلية، ومعمل ".
-  كما تقدم خدماتها للمواطنين فى المبادرات الرئاسية " صحة المرأة، صحة الام والجنين، سمعيات، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، الكشف المبكر عن أمراض الاعتلال الكلوى ".

إحدى الغرف الخاصة بالوحدة
إحدى الغرف الخاصة بالوحدة

 

اعمال المبنى بعد التجهيز
اعمال المبنى بعد التجهيز

 

الوحدة من الداخل
الوحدة من الداخل

 

طرقات الوحدة
طرقات الوحدة

 

طوابق الوحدة من الداخل
طوابق الوحدة من الداخل

 

مبنى الوحدة
مبنى الوحدة

 

واجهة الوحدة
واجهة الوحدة

 

وحدة طب الأسرة بكوم العرب
وحدة طب الأسرة بكوم العرب

 







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