تعرف على تطوير القطاع الصحى بكفر الشيخ فى 10 معلومات

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد القطاع الصحي بمحافظة كفر الشيخ، نهضة كبرى بتطوير المستشفيات والأقسام المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد شقوير وكيل الوزارة، نتعرف عليها فى 10 معلومات.

1- جرى إحلال وتجديد 6 مستشفيات مركزية ونوعية احتلالا كاملا.

2- دعم بقية مستشفيات المحافظة بالأجهزة الطبية الحديثة، والنهوض بجميع الوحدات الصحية القروية والمراكز الطبية.

3- توفير كميات كبيرة من الأدوية والمهمات الطبية، لخدمة المرضى من أبناء المحافظة، للحد من معاناة المواطنين خلال السنوات الماضية.

4- تكلفة تطوير 6 مستشفيات 4 ملايين جنيه.

5- المستشفيات الجاري إنشاؤها مستشفيات الرياض المركزي، ومطوبس المركزي، والحامول المركزي، مستشفي الصدر ومستشفى بكفرالشيخ، ومستشفى الحميات بكفرالشيخ.

6- تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء مستشفى سيدي سالم المركزي لبدء عمليات التطوير الشامل خلال الفترة القادمة.

7- محافظة كفر الشيخ تضم 20 مستشفى عام ومركزى ونوعي، ومركزا طبيا حديثا تضارع المستشفيات الكبري الاستثمارية والخاصة.

8- تشغيل العيادات الخارجية بالمستشفيات فترة مسائية.

9- تضم مديرية الصحة بكفر الشيخ 4 مستشفيات متخصصة " حميات، عيون، صدر، جلدية.

10- مركز علاج أورام كفر الشيخ، مساحة 8876 م2، ويتضمن مبنى "أ" بمسطح 1400م2، ويتكون من بدروم وأرضى، و6 أدوار علوية، ومبنى "ب" بمسطح 2000م2 ويتكون من بدروم وأرضى و3 أدوار علوية.



انشاء مبنى مستشفى الرياض المركزي



جانب من حضان مستشفى بلطيم النموذجي



حجرة لاجراء الاشعة بمستشفى بلطيم النموذجي