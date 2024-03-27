محافظ كفر الشيخ: إطلاق أسماء شهداء غرق معدية نكلا بالجيزة على مدرسة

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش المجلس التنفيذى لمحافظة كفرالشيخ، برئاسة، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات والموضوعات، لتعزيز التنمية ورفع مستوى الخدمات، والذى عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأعضاء برلمان شباب كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووافق المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ، على إطلاق اسم مدرسة الشهداء الثانوية المشتركة على مدرسة ميت الديبة بقلين، ( شهداء غرق معدية نكلا بالجيزة من أبناء قرية ميت الديبة مركز قلين)، كما وافق على تجديد قرار المحافظة رقم 3858 لسنة 2010 لإقامة مكتب بريد نموذجى بقرية قبريط مركز فوه.

ووافق المجلس التنفيذى على تغيير اسم معهد الحميدية الثانوى بنين الازهرى بقرية زمزم الروضة كفر الشيخ إلى المعهد زمزم الثانوى بنين، كما وافق على تغيير اسم مدرسة القرضا الرسمية الدولية للغات إلى المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ.

كما وافق المجلس التنفيذى على تجديد قرار المحافظة رقم 1181 لسنة 2019 الصادر بتخصيص مساحة 900م2 لإنشاء مقر الوحدة المحلية بقرية الزهراء بلطيم، ووافق على إطلاق إسم الشهيد وليد إبراهيم على مركز شباب منية مسير بمسير.

ووافق المجلس التنفيذى على تعديل القرار رقم 254 لسنة 2024 بتخصيص 6.18 فدان مجمع مدارس بغرب مدينة كفر الشيخ إحداهما يابانية والأخرى دولية حكومية، كما وافق على تجديد قرار المحافظة رقم 1579 لسنة 2021 لاقامة مجمع تنموى بطيطة مركز كفر الشيخ على أملاك دولة.

كما وافق المجلس التنفيذى على تجديد قرار المحافظة رقم 4479 لسنة 2018 بتخصيص مساحة 7347 م2 لإقامة مدرسة يابانية بدقميرة كفر الشيخ، ووافق على تجديد القرار رقم 4482 لسنة 2018 بتخصيص مساحة 450م2 لإقامة مدرسة تمريض وسكن للأطباء بمدينة برج البرلس.

ووافق المجلس التنفيذى على تعديل لائحة الاعلانات لمحافظة كفرالشيخ وفقًا للقواعد العامة والأسس والمعايير اللازمة لانتظام مباشرة الإعلانات طبقًا لقانون الاعلانات رقم 208 لعام 2020 ولائحته التنفيذية، كما وافق على تخصيص مساحة 16 ط بناحية عزبة رزق جاويش التابعة للوحدة المحلية لقرية سد خميس مركز سيدى سالم لإقامة مدرسة ثانوية صناعية للبنات عليها.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق وأهمية التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين، ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع، ومواجهة التلاعب فى الأسعار، والغش التجارى وضبط الأسواق. والتواصل مع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

الحضور من المسئولين



الحضور من رؤساء المدن