تأجيل محاكمة ربة منزل لاتهامها بضرب فتاة خلال مشاجرة ووفاتها لمايو المقبل

القليوبية ـ إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، تأجيل محاكمة ربة منزل، لاتهامها بالتعدي بالضرب علي فتاة، بسبب خلافات عائلية، وأفضي ذلك الضرب إلي وفاة المجني عليها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر مايو المقبل للاستعداد والمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15351 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3778 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمة "سيدة ح ا"، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة منطي مركز قليوب، لأنها في يوم 4 / 9 / 2022، بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار، عمدا بأن قامت بإكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها، فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه علي إثر خلافات عائلية بين المتهمة والمجني عليها، وأن المتهمة دائمة التعدي علي المجني عليها، فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي نتج عنها سقوط المجني عليها مغشيا عليها، وتبين وفاتها وعزى قصد المتهمة من ذلك الضرب دون إزهاق الروح.