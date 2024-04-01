بولتيكو: فريق ترامب يبدأ عملية البحث عن مرشحه لمنصب نائب الرئيس

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة بولتيكو إن مساعدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد بدأوا اختيار المرشحين المحتملين معه لمنصب نائب الرئيس، وذلك فى مقر إقامته بمارالاجو فى ولاية فلوريدا، حيث يبحث الرئيس السابق فى قائمة موسعة من الأسماء فى المحادثات الخاصة.

وتقود سوزى ويلز، كبيرة مستشارة ترامب، عملية تنقيح قائمة تشمل حوالى 12 اسما من المشرعين وجمهوريين آخرين يجرى دراسة اختيارهم، وفقا لعدد من الشخصيات المطلعة على الأمر. وقد تعاقدت الحملة بالفعل مع شركة خارجية لاختيار مرشحين وتجهيز وثائق بحثية.

ويتم إبلاغ السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، التي لعبت دورا فى اختيار مايك بنس مرشحا لمنصب النائب فى انتخابات 2016 بالاختيارات، بينما قال نجل ترامب، دونالد جونيور بأنه يتحدث مع والده بشكل منتظم بشأن المرشحين.

وفى حين أن حظوظ البعض تتغير صعودا وهبوطا كل دقيقة، فإن القائمة تشمل الجميع من السيناتور توم سكوت إلى حاكمة داكوتا الجنوبية كريسى نويم وبريون دونالد وتولسى جابارد وجيه دى فانس، الذى وصفه ترامب بالمقاتل.

ورغم أنه قال إنه لا يعتقد أن اختيار نائب الرئيس يهم لهذه الدرجة، فإن ترامب سأل زائريه مرارا فى مارالاجو عن رأيهم فى الخيارات المختلفة، وطرح اختيارات فى المقابلات الخاصة والحوارات الإعلامية، ومن المتوقع أن تستغرق العملية عدة أشهر.

وقال أحد المقربين من حملة ترامب، والذى رفض الكشف عن هويته عن اختيار ترامب سيتم بطريقة أشبه بما كان يفعله خلال مشاركته فى برنامج تلفزيون الواقع Apprentice.

وكان الرئيس السابق قد قال إن معياره الأساسى فى الاختيار هو الشخص الذى سيكون رئيسا جيدا فى حالة الطوارئ. إلا أن ترامب يراعى أيضا المتطلبات الانتخابية، وستراعى الاعتبارات أن يكون المرشح المختار قادرا على توسيع قاعدة أنصار ترامب فى انتخابات نوفمبر المقبل.