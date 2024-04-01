بدءًا من اليوم.. فرنسا تنهى انتداب الأئمة الدعاة المعارين من دول أخرى

كتبت ـ هناء أبو العز

أعلنت صحيفة cnews الفرنسية، البدء في ترحيل وطرد الأئمة الدعاة المعارين من دول أخرى إلى فرنسا، ومنعهم من ممارسة مهنتهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أحد الوعود الرئيسية التي قطعها إيمانويل ماكرون تم الوفاء بها رسميًا اليوم الإثنين 1 أبريل، وهى وضع حد لقبول الأئمة الجدد المعارين من دول أخرى في 1 يناير 2024، حيث لن تبقيهم فرنسا على الأراضي الفرنسية بموجب هذا الوضع.

ومع تطبيق هذه القاعدة، فإن ما يسمى بالأئمة المنتدبين، أي المرسلين إلى فرنسا من قبل بلدان أخرى، لن يتمكنوا من البقاء على الأراضي الفرنسية وممارسة العمل كأئمة إلا في حالة تغير وضعهم.

وبحسب رسالة أرسلها وزير الداخلية جيرالد دارمانين في ديسمبر 2023، سيتم وضع إطار محدد للسماح للجمعيات التي تدير أماكن العبادة بتوظيف الأئمة أنفسهم، والذين سيوظفونهم بشكل مباشر.

وتهدف سلسلة الإجراءات هذه، التي أعلنها إيمانويل ماكرون في فبراير 2020 خلال رحلة إلى مورو (إيفلين)، ضد التأثيرات الأجنبية على الإسلام في فرنسا إلى محاربة النزعة الانفصالية الإسلامية في فرنسا.

وفي المقابل، لم تضع الدولة الفرنسية حدا للقدوم الخاص لـ أئمة رمضان بمناسبة الشهر المبارك عند المسلمين.