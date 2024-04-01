المشدد 15 سنة لـ 4 متهمين بالشروع في القتل وإصابة شخصين بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "م.ع"و"ا.ع"و"ع.ع"و"ح.ك" بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليهما "ا.ط"و"ن.ط" بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز ساقلته عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتهما بطلق ناري، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة بين الطرفين قام خلالها المتهمون بإطلاق النار على المجنى عليهما ما أسفر عن إصابتهما، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.