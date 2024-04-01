المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة مواطن بالإكراه فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ص.ا.م.." بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بسرقة المجنى عليه "ف.ف.م" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المراغة .

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه أنه أثناء سيره فى الطريق العام فوجىء بالمتهم يقوم بتهديده وإشهار سلاح نارى فى وجهه، واستولى منه على نقوده بالإكراه وتحت تهديد السلاح الأبيض، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبحوزته سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.