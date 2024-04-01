المستفيدون من قوافل التحالف الوطنى الطبية بالدقهلية: لم نتحمل جنيها واحدا

الدقهليه شريف الديب

قالت فراولة أحمد من قرية الجوادية التابعة لمحافظة كفر الشيخ، إنها قامت بتوقيع الكشف الطبي أثناء تواجد قافلة طبية خاصة بالتحالف الوطني وبنك الشفاء بالقرية، مضيفة أنه بعد الكشف وجدت الأطباء يؤكدون أنني أحتاج لإجراء جراحة فى العين لإزالة مياه بيضاء، وبعد انتهاء القافلة وجدت المسئولين بالقافلة يتواصلون معي ويخبروني بأنه سوف يتم تحديد موعد لإجراء الجراحة اللازمة، وبعد حوالي أسبوعين، تلقينا اتصالا بأنه تم تحديد موعد للجراحة، وفوجئت بإرسال سيارة إلي القرية بمحافظة كفر الشيخ ونقلها إلى المركز بالمنصورة، وتم إجراء الفحوصات اللازمة ليتم عمل الجراحة اليوم.

وأضافت أنها لم تكن تتوقع كل هذا الخدمات المجانية التى يقدمها بنك الشفاء المصري والتحالف الوطني، وقدمت الشكر لكل القائمين على هذه المبادرة، وأكدت أنها لم تدفع جنيها واحدا لكل هذه الخدمات.

وقال خطاب على الخولي من كفر الشيخ، إنه بعد معرفته بوجود قافلة طبية بقرية الجوايدة، فتوجه وعقب الكشف عليه أكدوا بأنه يحتاج إلى إجراء جراحة، على الرغم من قيامه بالكشف فى العيادات الخارجية، ولم يكتشف ذلك، وقامت القافلة بتحديد ميعاد الجراحة وتم إجراء الجراحة.