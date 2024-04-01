التحالف الوطنى بالبحر الأحمر ينظم إفطارا جماعيا لـ 1500 مواطن بالغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظم التحالف الوطنى بالبحر الأحمر اليوم الإثنين، إفطاراً جماعياً، تحت شعار "إفطار الأسرة المصرية" وذلك داخل شاطئ العائلات بوسط مدينة الغردقة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية فى مدينة الغردقة، عدد كبير من أهالي مدينة الغردقة وأعضاء ومتطوعو التحالف الوطني بالمحافظة، وممثلي عدداً من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

من جانبه قال وائل جاد منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر، أن الإفطار شهد إقبالا كبيراً من مختلف الكيانات والافراد، لافتاً إلي أنه تم دعوة ما يزيد عن 200 طالب وطالبة من طلبة الجامعة بالغردقة، بجانب عدداً من الأسر الأولي بالرعاية، وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلي مشاركة الأمهات المثاليات المكرمات من قبل التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مؤكدا علي مشاركة متطوعو التحالف وأعضاءه من مختلف المدن.

وأضاف منسق التحالف الوطني بالبحر الأحمر، أن الإفطار إستقبل ما يزيد عن 1500 فرد، مؤكداً أن التحالف الوطني استطاع الوصول إلي كافة فئات البحر الأحمر، من خلال العمل الذي يقوم بهِ متطوعو التحالف.

واوضح إلى أن التحالف أطلق العديد من الفعاليات خلال شهر رمضان من حفلات وأمسيات بمشاركة واسعة، لافتًا إلى أن الاحتفالات مستمرة طوال شهر رمضان مؤكداً إلى أن أولي أهداف التحالف الوطني هو دعم العمل التنموي وتوصيل المساعدات لمستحقيها من خلال قنواتها الشرعية وعم الأسر الأولي بالرعاية في مختلف المناطق.



افطار التحالف الوطنى بالغردقة



افطار التحالف الوطنى بنادى الغردقة