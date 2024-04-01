المدارس تواصل تقييم طلاب صفوف النقل فى امتحان شهر مارس.. صور

كتب ـ محمود طه حسين

تواصل المدارس تقييم الطلاب فى صفوف النقل بامتحان شهر مارس كآخر اختبار شهر بالعام الدراسي الحالى، على أن يستعد الطلاب خلال الأيام المقبلة لامتحانات نهاية العام الدراسى التى تنطلق بعد العيد فى المواد غير المضافة والمستوى الرفيع وبداية من 8 مايو حتى 23 للمواد الدراسية الأساسية.

وأوضحت المدارس، أن امتحان شهر مارس يعقد خلال اليوم الدراسى فيما درسه الطالب، وتخاطب الأسئلة الفهم ونواتج التعلم المرتبطة بمنهج مارس فقط، مشددة على أن حضور الطلاب هذه التقييمات مهم لأن هناك درجات مخصصة الامتحان تضاف إلى مجموع درجات الطالب نهاية العام.

وكانت المدارس، وجهت أولياء أمور طلاب النقل بضرورة حضور ابنائهم الطلبة إلى المدارس لأداء امتحانات شهر مارس، حيث حذرت المدارس من غياب التلاميذ عن تقييمات شهر مارس والتى انطلقت خلال الأسبوع الجاري حسب جداول الامتحانات التى اتاحتها المدارس، مشددة على أن من يتغيب عن التقييما يتحمل مسئولية نفسه وسوف يحرم من درجة الامتحان والتى تضاف إلى مجموع درجات الطالب بنهاية العام الدراسى.

وطالبت المدارس بضرورة الالتزام بالحضور لأداء الامتحانات فى مواعيدها، لأنه لا يوجد إعادة للتقييمات .



اختبارات الشهر



امتحان شهر مارس



امتحانات شهر مارس



