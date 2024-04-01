العثور على جثة عامل خردة داخل مخزن بطنطا والأمن يفحص الواقعة

الغربية مصطفى عادل

تجرى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة عامل خردة مذبوحا من الرقبة داخل مخزن بمدينة طنطا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة بالعثور على جثة عامل خردة مذبوحا من الرقبة داخل أحد المخازن بمدينة طنطا.

انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشخص يدعى"ا.ع.ا" 39 سنة، وتم اخطار النيابة العامة لمناظرة الجثة، ونقلها للمشرحة، وتكثف المباحث الجنائية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.



