ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة البوابات الحديدية للمقابر بالغربية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن (الغربية – الوادى الجديد) من تحقيق النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات، ومن ابرز النتائج :

ضبط 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية، من بينهم عميل سيى النية، مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المحلة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقة البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر مُستخدمين فى ذلك مركبة توك توك "ملك وقيادة أحدهم"، وضبط وبحوزتهم 2 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية، سلاح أبيض، الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (19) واقعة سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وفى الوادي الجديد نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الفرافرة، لقيامه بسرقة (3 رؤوس أغنام) من داخل حظيرة كائنة بدائرة المركز ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد بيعها والتربح منها، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها داخل حظيرة ماشية ملكه كائنة بذات العنوان .

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات