الضغط المرتفع.. 5 مشروبات تساعدك في السيطرة عليه

كتبت فاطمة ياسر

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فيمكنك التحكم فيه عن طريق إضافة مشروبات معينة إلى نظامك الغذائي، وذلك وفقا لموقع healthshots.

وأوضح التقرير، أن ارتفاع ضغط الدم، يؤثر على الملايين في جميع أنحاء العالم، وهو عامل خطر كبير للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. في حين أن الأدوية وتغيير نمط الحياة هي الحلول الأساسية لإدارة ارتفاع ضغط الدم، فإن الخيارات الغذائية تلعب دورًا حاسمًا.

ويمكن أن يساعد دمج بعض المشروبات في الروتين اليومي في التحكم في ضغط الدم. هذه المشروبات مليئة بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، تحمي مضادات الأكسدة الموجودة في هذه المشروبات خلاياك من التلف، وتساعد المركبات المضادة للالتهابات على تقليل الالتهاب، والذي بدوره يمكن أن يحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة.

إليك بعض المشروبات التي يمكنك تجربتها لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

- الكركديه

يشتهر شاي الكركديه بوفرة مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفلافونويد، ويتم تحضير شاي الكركديه من البتلات المجففة لزهرة الكركديه. هذه المواد المضادة للاكسدة لديها القدرة على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم ، أظهرت مراجعة أجريت عام 2015 للعديد من الدراسات أن شرب شاي الكركديه يمكن أن يخفض ضغط الدم بشكل كبير، سواء من حيث القيم الانقباضية أو الانبساطية. انقعي بتلات الكركديه الجافة في الماء المغلي لعدة دقائق، ثم صفيها واشربيها دافئة للحصول على الفوائد.

-عصير التفاح

تفاحة يوميا قد تبقيك بعيدا عن الطبيب، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. عصير التفاح غني بالبوليفينول، وخاصة الفلافونويد، التي تساهم في فوائد القلب والأوعية الدموية، تساعد مركبات الفلافونويد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد محتوى البوتاسيوم العالي في التفاح في موازنة مستويات الصوديوم في الجسم، وهو أمر بالغ الأهمية لإدارة ضغط الدم.

-عصير البنجر

تشير الأبحاث التي أجرتها مؤسسة القلب البريطانية (BHF) في جامعة كوين ماري بلندن في عام 2015 إلى أن شرب كوب 250 مل من عصير البنجر يوميًا يمكن أن يقلل من ضغط الدم لدى الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم. حتى أن بعض الدراسات تشير إلى أن تناول كوبين من عصير البنجر يوميًا قد يوفر فوائد إضافية، يوضح اختصاصي التغذية كومال مالك أن عصير البنجر غني بأكسيد النيتريك، وهو مركب معروف بتوسيع الأوعية الدموية وخفض مستويات ضغط الدم، يمكن أن يكون دمج عصير البنجر في نظامك الغذائي بسيطًا مثل مزجه الطازج مع الماء أو الفواكه والخضروات الأخرى لصنع مشروب مرطب وغني بالمغذيات.

-عصير الرمان

لا يعد الرمان مصدرًا رائعًا للعناصر الغذائية مثل فيتامين C والبوتاسيوم والفولات فحسب، بل يتمتع أيضًا بخصائص قوية مضادة للالتهابات. ثبت أن محتواه المضاد للأكسدة، مثل البونيكالاجين والأنثوسيانين، له تأثيرات قوية مضادة لارتفاع ضغط الدم. يوضح مالك أن تناول عصير الرمان بانتظام قد يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول وتقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم عن طريق تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك وتقليل الالتهاب.

-الشاي الأخضر

من المعروف أن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يقلل من ضغط الدم، من بين فوائده الصحية العديدة الأخرى. أنه يحتوي على مضادات الأكسدة تسمى بمضادات الاكسدة التي وجد أنها تقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وتعزيز صحة القلب. وفقا لدراسة نشرتها BMC Public Health ، فإن الشاي الأخضر، عند تناوله بانتظام، قد يساعد في تقليل ضغط الدم على المستويين الانبساطي والانقباضي. حاول شرب كوبين أو ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا لجني فوائد خفض ضغط الدم.

