اليوم السابع
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بشرط سداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد القانونية..

الضرائب: مد موعد تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص 3 أيام بدون غرامة

الإثنين، 01 أبريل 2024 10:54 ص
الضرائب: مد موعد تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص 3 أيام بدون غرامة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب - أحمد يعقوب

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صرحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه نظرا لحرص المصلحة على التيسير على الممولين، فقد تقرر مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين لمدة ثلاثة أيام بدون غرامة بشرط سداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد القانونية.

وقالت رشا عبد العال إن مصلحة الضرائب تقوم بتنظيم ندوات أون لاين مجانية لكيفية تقديم الإقرارات الالكترونية على كل من منظومة الإقرارات ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أسبوعيا، ويمكن متابعة مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الموقع الإلكتروني.

كما يتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395، مشيرة إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن 16395، والبريد الإلكتروني info@eta.gov.eg، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أى عقبات قد تواجه المجتمع الضريبى، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى .

 







وزارة المالية

الضرائب

موعد الإقرارات الضريبية

اليوم السابع بلس




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