السجن 5 سنوات لعاطل وابنه لاستعراض القوة وإصابة صاحب محل خردوات بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد زكي المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب، بمعاقبة كل من " م.ح.ال" و " م.م.ح" بالسجن 5 سنوات غيابيا، عما السند إليهما والزامهما بالمصاريف الجنائية ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة ، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف .

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 1654 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة باب شرقي ، بقيام المتهمان بالتعدي على المجني عليه وإصابة بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه على أثر بلاغ بنشوب مشاجرة بمنطقة الحضرة دائرة القسم ، بين كل من " م.ح.ال" ونجله " م.م.ح" حال حملهم الأسلحة البيضاء وحال تواجد المجني عليه " م.ع.ا" بائع خردوات، افتعلوا معه مشادة كلامية ،وقاموا بالتعدي علي المجني عليه وعلي نجله مما أدى إلى إصابتهم، وقد أسفر عن الواقعة بث الرعب والفزع في قلوب الأهالي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.