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"الزراعة" بجنوب سيناء: توزيع شتلات ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمدينة دهب

الإثنين، 01 أبريل 2024 01:27 ص
"الزراعة" بجنوب سيناء: توزيع شتلات ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمدينة دهب الشتلات
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه تم توزيع 1000شتلة على مدينة دهب ضمن مبادرة 100 مليون شجرة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء.

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أن الإدارة الزراعية بمدينة دهب برئاسة المهندس خالد إبراهيم مدير الإدارة وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمجلس ومدينة أبو زنيمة برئاسة اللواء نادر علام ورؤساء القرى ومختلف الجهات الحكومية وحضور المهندس عماد منصور بالإدارة الزراعية بمدينة دهب استقبلت عدد 1000 شتلة من الزيتون و1000 شتلة مانجو و500 شتلة ليمون و3000 شتلة من الكازورينا.

وشارك المهندس أسامة عبد السميع بالتعاون مع الوحدة المحلية لمجلس ومدينة دهب للإشراف على استكمال توزيع وزراعة الشتلات التى تم توفيرها من خلال المبادرة الرئاسية التى تمت بالتعاون المشترك بين وزارة الزراعة والتنمية المحلية.







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