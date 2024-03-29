اليوم السابع
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زراعة جنوب سيناء: 1000 شتلة ضمن مبادرة ١٠٠ مليون شجرة بأبوزنيمة

الجمعة، 29 مارس 2024 02:23 ص
زراعة جنوب سيناء: 1000 شتلة ضمن مبادرة ١٠٠ مليون شجرة بأبوزنيمة جانب من الزراعة
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء تم توزيع 1000شتلة على مدينة ابوزنيمة ضمن مبادرة 100مليون شجرة ضمن مبادرة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت رعاية  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير و اللواء  الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات  الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء.

واشار وكيل وزارة الزراعة استقبلت الإدارة الزراعية بمدينة ابوزنيمة برئاسة للمهندس خالد إبراهيم مدير الإدارة وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمجلس ومدينة ابو زنيمة برئاسة  اللواء نادر علام ورؤساء القرى ومختلف الجهات الحكومية وحضور المهندس محمد رفعت بالإدارة الزراعية بمدينة ابوزنيمة  عدد ١٠٠٠شتلة من الزيتون و١٠٠٠شتلة مانجو و٥٠٠ شتلة ليمون و٣٠٠٠ شتلة من الكازورينا.

وقد أشار المهندس خالد إلى أنه تم التوزيع من الشتلات السابق ذكرها على المدارس والمساجد ومختلف الجهات الحكومية بالمدينة علاوة على زراعة الطريق الذى يصل بين الحى الأول والثاني بطول ٢ كم باشجار الكازورينا ومختلف الأماكن المسورة بالمدينة وتم توزيع بعض الشتلات على المهتمين بالزراعة وياتى ذلك فى إطار مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية ١٠٠مليون شجرة مثمرة وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة واهتمام الدولة على تشجير وتجميل البيئة ونشر ثقافة الإهتمام بالحفاظ عليها ولمواجهة أثر التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة

 







جنوب سيناء

توزيع 1000 شتلة




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