التصريح بدفن سيدة مسنة سقطت من علو بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 82 سنة تقيم بدائرة قسم جرجا جنوب مصرعها، على إثر إصابتها بكسر بالفخذ الأيمن إدعاء سقوط من علو تم نقلها للمستشفى العام وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم العرض على النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة مسنه عقب سقوطها من علو وتم نقل الجثة للمستشفى العام وتم توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا بوصول المدعوة باتعه م ع ا 82 سنة ربة منزل إلى مستشفي سوهاج الجامعي الجديدة مصابه " كسر بالفخذ الأيمن " إدعاء سقوط من علو وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة ومقيمه بقسم جرجا.

وبسؤال نجلها المدعو إبراهيم م ش ع 49 سنة بائع ومقيم دائرة القسم بأنه أثناء صعود والدته المذكورة سلم المنزل بالطابق الثاني حدثت لها حالة إغماء نتيجة غيبوبة سكرية فإختل توازنها وسقطت أرضاً مما أدي لحدوث إصابتها ووفاتها ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.