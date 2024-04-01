إجراء 35 جراحة عيون مجانا من خلال قوافل طبية ببنك الشفاء بالمنصورة.. صور

الدقهلية شريف الديب

تستكمل القوافل الطبية المجانية، اليوم أعمالها التى بدأها بنك الشفاء المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، منذ حوالي 3 اسابيع في محافظه كفر الشيخ بمركزي مطوبس والحامول، وواصل أعماله بعد وصول 35 حالة من المرضي الذين تم توقيع الكشف عليهم، إلى أحد المراكز الطبية بمدينة المنصورة، لإجراء العمليات الجراحية التى يحتاجونها، والمقرر لهم إجراء جراحات مختلف فى العيون، بعد أن اسفرت القافلة التى تمت بمركزي الحامول ومطوبس بكفر الشيخ عن احتياجهم إلى عمليات.

وكشف سمير وليد مسئول القوافل الطبية بالتحالف الوطني، أنه تم عمل قافلة مجانية بقري مركز كفر الشيخ على عدد كبير من المواطنين، مكونة من الأطباء وطاقم التمريض والفنيين وبصحبتهم المعدات والأجهزة الطبية اللازمة للكشف على الحالات، وتم صرف الدواء للمرضى و تحديد ما اذا كانت الحالة تحتاج الى تدخل جراحي او نظارة طبية، وتم عمل الفحوصات اللازمة للمريض لتحديد مدى إحتياجه للعملية أو العلاج المناسب لحالته.

وتبين وجود 300 حاله تحتاج الى عمليات اشاعات، غير الحالات التى تم صرف العلاج له، وآخرين تم عمل نظارات طبية لهم بالمجان، وتم إجراء جميع الفحوصات للحالات، وتبين احتياجهم إلى إجراء جراحة، وتم التنسيق معهم ونقلهم إلى أحد المراكز بمدينة المنصورة، وانهاء الإجراءات لهم، وتقسيمهم إلى 10 مجموعات للبدء فى إجراء الجراحات المختلفة لهم تباعا، ومن المقرر استكمال باقي المجموعات خلال الفترة القادمة.



قافلة مجانية بقري مركز كفر الشيخ



الكشف مجانا



انتظار المرضى لإجراء الكشف عليهم



جانب من القافلة المجانية بقري مركز كفر الشيخ