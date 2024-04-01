افتتاح معرض العيد فرحة لتوزيع 10 آلاف قطعة ملابس مجانا فى الوادى الجديد

الوادي الجديد- ماهر البهنساوى

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المعرض المقام بمقر جمعية تنمية المجتمع بالخارجة، ضمن مبادرة "العيد فرحة" التي تستهدف توزيع 10 آلاف قطعة ملابس بالمجان للأسر الأولى بالرعاية والأطفال الأيتام، بالتعاون مع مؤسسة "نور على نور" و"جمعية الدكتور مصطفى محمود" ورجال الأعمال والمستثمرين، تحت إشراف مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي.

وأشاد المحافظ بالمعروضات، وأعرب عن خالص تقديره للجهود المبذولة لإدخال البهجة والفرحة على الأسر مع قدوم العيد، راجيًا دوام الخير، حيث تشمل المبادرة توزيع 3 قطع ملابس بالمجان لكل أسرة وفق قواعد البيانات المدرجة بالمديرية، بواقع 50 أسرة يوميًا لتغطية جميع الأسر المستهدفة بحلول عيد الفطر المبارك.



المعرض



محافظ الوادى الجديد يفتتح معرض العيد فرحة