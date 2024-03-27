محافظ الوادى الجديد: منح 17 رحلة عُمرة للفائزين بمسابقة القرآن الكريم

الوادي الجديد- ماهر البهنساوى

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و حنان مجدي نائب المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذي، إجراء القرعة العلنية للإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف لتكريم حفظة القرآن الكريم، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة والدكتور مختار عيسى مدير عام الأوقاف بالمحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وأكد المحافظ أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 934 متقدم من مراكز المحافظة الخمسة، إجتاز منهم 307 الإختبارات التي عقدتها اللجنة المُشكّلة من مديرية الأوقاف. معلنًا عن منح 17 رحلة عُمرة للفائزين، من بينهم 4 رحلات للأسر القرآنية،بالإضافة إلى منح جميع المتميزين من المشاركين بالمسابقة جوائز مالية، مؤكدًا على حرص المحافظة على تشجيع ودعم حفظة كتاب الله و رصد مكافآت مجزية لتكريمهم.



