إيطاليا تتخذ إجراءات مشددة بعد ظهور حالات جديدة لـ"حُمَّى الخنازير"

فاطمة شوقى

أعلنت السلطات الإيطالية عن ظهور حالات حمى الخنازير إفريقية جديدة فى حديقة تيتشينو - وفي مقاطعة بارما، ولذلك فقد قامت بتقييد حركة الخنازير فى تلك المنطقة منعا لانتشار العدوى.

وأشارت صحيفة المساجيرو الإيطالية إلى أن وزارة الصحة الإيطالية أعلنت عن بروتوكول للتكيف مع المناطق التى تنتشر بها عدوى حمى الخنازير الإفريقية.



ومع اللائحة الجديدة، تعدل المفوضية أيضا القيود المفروضة على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المتأثرة بحالات جديدة من حمى الخنازير الأفريقية في الخنازير البرية - مثل جمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا - أو بتحسن الوضع الوبائي - مثل لاتفياو ليتوانيا وبولندا.



تواصل المفوضية النظر في الوضع الوبائي في الاتحاد ، بشكل عاجل ، وتوصي بأن تدخل تغييرات تقسيم المناطق ، حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.



من ناحية أخرى، قامت وزارة الصحة بتكييف بعض الوظائف لتحميل البيانات إلى أنظمة المعلومات التابعة لوزارة الصحة فيما يتعلق بحمى الخنازير الأفريقية. مذكرة من وزارة الصحة موجهة إلى الخدمات البيطرية في المناطق تتضمن تحديثا مفصلا.



وكانت إيطاليا اتخذت العام الماضى ، اجراءات مشابهة للحد من انتشار الوباء ، وقال متحدث باسم إقليم لومباردي في شمال إيطاليا إن نحو 34 ألفا من الخنازير في 12 مزرعة بالإقليم أعدمت لمكافحة حمى الخنازير الأفريقية.



ويعتبر لومبارديا هو الإقليم الإيطالي الذي يضم أكبر عدد من الخنازير المرباة. ويبدو أن التفشي يمثل ذروة موجة للمرض تم رصدها لأول مرة في إيطاليا عام 2022.



وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم ، توجد في لومبارديا نصف الخنازير المرباة في إيطاليا، نحو خمسة ملايين من إجمالي عشرة ملايين خنزير إيطالي.



وأضاف هدفنا هو إخماد هذا التفشي .. حتى لا تصبح المشكلة خطرا على سلسلة الإمداد للقطاع الإيطالي بأكمله، مضيفا أنه تم تفادي خطر حدوث مزيد من الانتشار على ما يبدو في الوقت الراهن.