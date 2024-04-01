إنشاء سوق حضارى بالرديسية في أسوان بـ8 ملايين جنيه

أسوان- صلاح المسن

تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، مشروعات الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2023/2024 بنطاق مدينة الرديسية بمركز إدفو برفقة يحيى مصطفى رئيس مدينة الرديسية.

وشددت الدكتورة غادة أبو زيد على سرعة إنجاز الأعمال بمشروعات الخطة الإستثمارية للعام الحالى، التى من بينها مشروع إنشاء السوق الحضارى بمساحة 1500 م2، وتضم 75 باكية وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 8 ملايين جنيه. ومن المقرر انتهاء مشروع السوق الحضارى بنهاية إبريل الحالى.

كما شددت الدكتورة غادة أبو زيد على سرعة إنجاز المول التجارى، والجارى إنشاؤه على مساحة 400 متر مربع، ويتكلف إنشاؤه نحو 21 مليون جنيه، ويضم بدروم و5 أدوار علوية لتخصصيها فى أنشطة تجارية وإدارية، ومن المقرر نهوه بنهاية يونيو القادم.

وأكدت نائب محافظ أسوان، خلال الجولة على أنه توجد تعليمات مشددة من محافظ أسوان بأهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لنهو كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة حتى يتسنى تحقيق عوائدها الإيجابية التى تصب فى صالح المواطنين على الوجه الأكمل.

كان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمتابعة المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى 2023/2024 بنطاق مدينة الرديسية. من أجل المتابعة الميدانية لمعدلات ونسب الإنجاز بالمشروعات الجارى تنفيذها بمختلف قطاعات العمل العام.