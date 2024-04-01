أكسيوس: اجتماع أمريكى إسرائيلى اليوم لبحث بدائل اجتياح رفح

وكالات

ذكر موقع أكسيوس الإخبارى نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أنه من المتوقع أن تعقد الولايات المتحدة وإسرائيل اجتماعا عبر الإنترنت مخصص لمسألة رفح اليوم الإثنين.

ووفق المسئولين فإن الاجتماع سيخصص لمناقشة اقتراحات إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن البديلة للاجتياح العسكرى الإسرائيلى لمدينة رفح فى جنوب قطاع غزة.

يذكرأن، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو، الموافقة على خطة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، قائلا: "المعلومات التى حصل عليها مقاتلونا فى عملية الشفاء تساعدنا على تحديد مكان الرهائن".

وأضاف فى كلمة له: "لا انتصار على حماس دون دخول قواتنا إلى رفح وسندخلها بكل تأكيد، ومستمرون فى عملياتنا فى غزة ولبنان".

وتابع ، الدعوة إلى انتخابات مبكرة بدون تحقيق أهداف الحرب ستؤثر على مفاوضات إعادة المحتجزين ،وأجدد التزامي بإعادة كل المحتجزين،وسنتغلب على كل الضغوط وندخل إلى رفح الفلسطينية رغم معارضة الرئيس الأمريكى بايدن.