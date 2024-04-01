أضرار تناول المقليات في السحور يوميا.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة ياسر

العديد من الأشخاص يقومون بعادات خاطئة عند تناولهم وجبة السحور، ما يجعل هذا يؤثر على صحة الجهاز الهضمي والصحة بشكل عام، وأبرز هذه العادات الخاطئة تناول المقليات خلال وجبة السحور.

الدكتور محمد علي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب الزقازيق، يؤكد أن وجبة السحور من أهم الوجبات التي يجب تجهيزها بطريقة مميزة، أي يجب أن تصبح غنية بجميع العناصر الغذائية المهمة للجسم، والتي يحتاجها خلال ساعات الصيام.

وأكد استشاري السمنة والنحافة، ضرورة تناول الخضراوات كالخيار والخس في وجبة السحور، بالإضافة إلى الأجبان، وبالتأكيد الفول، والبيض ، فجميعها أطعمة صحية غنية بجميع العناصر الغذائية المميزة والمهمة للجسم خلال ساعات الصيام، مشيرا إلى أن البعض يتبع عادات غذائية خاطئة عند تناول وجبة السحور، ومن أبرزها تناول الأطعمة المقلية، وهذا الأمر يعد من العادات السلبية، والغير صحية، التي تعرضك لعسر الهضم، وتتسبب في زيادة الوزن، ومشاكل في المعدة والقولون، وتزيد من شعورك بالعطش في اليوم التالي.



وأوصى استشاري السمنة والنحافة، بضرورة تناول كميات وفيرة من المياه، لترطيب الجسم، وذلك من أذان المغرب حتى أذان الفجر.