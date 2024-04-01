أسعار العملات اليوم الاثنين 1-4-2024 بالبنوك في مصر

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار العملات اليوم الاثنين 1-4-2024، أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 50.90 جنيه للشراء، و51.07 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا للتعاملات الصباحية في البنك الأهلي المصري.



ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.20 جنيه للشراء.

47.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

50.90 جنيه للشراء.

51.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.58 جنيه للشراء.

59.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.58 جنيه للشراء.

12.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

152.82 جنيه للشراء.

153.80 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.86 جنيه للشراء.

12.87 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.97 جنيه للشراء.

12.97 جنيه للبيع.