أسرة طلاب من أجل مصر تنظم حفل إفطار جماعى بساحة حرم جامعة القاهرة

كتب: محمد صبحى

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر، اليوم، حفل إفطار جماعي بحرم جامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، ونحو 1000 طالب وطالبة من مختلف الكليات، وذلك في إطار الحرص على التواصل الدائم والمستمر بين الطلاب وإدارة الجامعة.

ويأتي حفل الإفطار الجماعى ضمن جهود أسرة طلاب من أجل مصر لتعزيز الروح الجماعية وتعزيز التواصل بين طلاب الجامعة.

ويعقب حفل الإفطار سهرة رمضانية تتضمن فقرات إنشاد ديني مما يضفي أجواء من الفرح على الحفل، ويعزز روح الترابط الاجتماعي بين الطلاب.

جدير بالذكر أن أسرة طلاب من أجل مصر تعد مثالًا يحتذى به في تنظيم الأنشطة الطلابية وتعزيز الروح الجماعية في الجامعات، وتعزيز الروح القومية والانتماء للوطن.