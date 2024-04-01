أزهر الشرقية يعلن نتائج التصفيات النهائية لمسابقة تحدى القراءة العربى الموسم الثامن

الشرقية- إيمان مهنى

أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية، نتائج التصفيات النهائية لمسابقة تحدي القراءة العربي الموسم الثامن للعام الدراسي 2023/2024، وأسفرت النتائج عن فوز مايلي :

•حنين محمد عمر أحمد، معهد فؤاد خميس النموذجى ، الصف الأول الثانوى.

•أبرار رائد حسن محمد، معهد فتيات العاشر، الصف الثاني الثانوي.

•عمر محمد أحمد إبراهيم، معهد منيا القمح الابتدائي ، الصف الرابع الابتدائي.

•لجين عبد السلام سعيد، معهد شنبارة الميمونة، الصف الثاني الإعدادي.

•يمنى محمد أحمد عبد الحق، معهد عمرو بن العاص بكفرصقر ، الصف الثالث الإعدادي.

•عبدالله حسن عبدالله ، معهد الخيس الإعدادي بأبوحماد، الصف الأول الإعدادي .

•حفصة وليد رفعت، معهد فتيات منيا القمح، الصف الثاني الثانوي .

•عبد الرحمن محمود محمد السعيد، معهد العاشر النموذجي الابتدائي، الصف السادس الابتدائي .

•روضة صالح سعيد إبراهيم معهد فتيات السلامون بههيا، الصف الثانى الثانوى.

•محمد بدر حامد عبد الحميد، معهد كراديس،بديرب نجم، الصف الثالث الإعدادي.

وبالنسبة للطلاب ذوي الهمم أسفرت النتائج عن فوز الطالب ، محمد رضا الشحات سليمان ، بمعهد انشاص الرمل الثانوي النموذجي ، ببلبيس، الصف الثاني الثانوي.

وكانت منطقة الشرقية الأزهرية قد عقدت التصفيات على مستوى المعاهد في وقت سابق مع الطلاب المشاركين بكل معهد بجميع المراحل التعليمية، وصولا إلى التصفيات على مستوى الإدارات، ثم التصفيات النهائية على مستوى المنطقة استعداداً للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

يذكر أن مشروع " تحدي القراءة العربي" يهدف إلى تنمية حب القراءة لدى جيل الأطفال والشباب في العالم العربي من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، وغرس القراءة كعادة متأصِّلة في حياتهم اليوميَّة، وزيادة الوعي بأهمية القراءة

