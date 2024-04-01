أخبار 24 ساعة.. مد التقدم لرياض الأطفال بمدارس lps حتى 15 أبريل

كتب محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

وزارة الأوقاف: افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبل منها 12 جديدًا و 5 صيانة

تعرف على موعد السحور وأذان الفجر فى اليوم الـ 22 لشهر رمضان 2024

شيخ الأزهر: ما يحدث للمؤمنين في غزة من باب الابتلاء وهو محنة بعدها منحة

الأوقاف تسلم محافظة القاهرة صكوك 5 أطنان لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

وزارة التعليم تمد باب التقدم للمدارس الرسمية الدولية حتى 15 أبريل

وزيرة التضامن تعلن فتح حساب استثنائي دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة

المدارس تعقد امتحانات منتصف الترم الثانى لطلاب مدارس المتفوقين.. صور

السكة الحديد: قطار التوربيني الفاخر توقف عن العمل فى 2009 ومحركه يشبه الطائرات