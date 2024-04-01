اليوم السابع
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الإثنين، 01 أبريل 2024 12:20 ص
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أخبار 24 ساعة.. مد التقدم لرياض الأطفال بمدارس lps حتى 15 أبريل

الإثنين، 01 أبريل 2024 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. مد التقدم لرياض الأطفال بمدارس lps حتى 15 أبريل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وزارة التربية والتعليم

القتدم للمدارس الرسمية الدولية

فتح باب التقدم للمدارس الرسمية الدولية

اخبار مصر




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